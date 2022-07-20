В Курской области рассказали о последствиях обстрела со стороны Украины Три населенных пункта в Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман рассказал в своем Telegram-канале о последствиях обстрела района вблизи контрольно — пропускного пункта «Крупец». По его данным, повреждены линии электропередач, три населённых пункта остались без электричества. Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище.

Бригада электромонтёров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний, — сказано в сообщении.

Ранее о том, что приграничные территории Рыльского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, удары зафиксированы на пограничном пункте пропуска Купец, также в деревне Городище повреждены линии электропередач.