Российские военные отбили ночную атаку ВСУ на Запорожском направлении Рогов: ВС России отбили новую ночную атаку ВСУ в Запорожской области у Орехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ отбили новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области, заявил председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, атака украинских войск успехом не увенчалась, добиться каких-либо результатов во время ночной атаки ВСУ не удалось. Рогов подчеркнул, что ожесточенные бои вокруг Орехова шли практически всю ночь.

Практически всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточенные бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понес несоизмеримые потери, — сказал общественный деятель.

9 июня Рогов сообщил, что украинское военное командование перебрасывает около 30 тысяч солдат на Запорожское направление в зоне СВО. Передислокация войск происходит с Херсонского направления, подчеркнул он.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу до этого заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по украинским подразделениям. Противник был остановлен и отошел с большими потерями, отметил министр.