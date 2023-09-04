Российские вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщило РИА Новости в Минобороны. Для обхода систем противовоздушной обороны ВСУ подлет к позициям противника осуществлялся на малой высоте с огибанием рельефа местности.

Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования, — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Вертолеты нанесли удар по позициям противника при поддержке авиационного наводчика. Опорный пункт был уничтожен с помощью неуправляемых авиационных ракет. Отмечается, что пилоты работали на малой высоте, чтобы исключить обнаружение Ми-35М системами противовоздушной обороны ВСУ.