Российские РСЗО нанесли удары по позициям ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удары по позициям ВСУ на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны РФ. По данным ведомства, подразделения Западного военного округа (ЗВО) использовали реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г». Помимо ударов по подразделениям противника, расчеты РСЗО также поразили объекты инфраструктуры ВСУ.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что российские военнослужащие создают плацдарм на Купянском направлении. По его словам, солдаты закрепляются на бывших украинских позициях. Предполагается, что создание плацдарма поспособствует развитию наступления. В настоящее время проводится работа по уничтожению вражеских подразделений.

Армия России также продвигается и на Запорожском направлении. В частности подразделениям ВС РФ удалось занять несколько опорных пунктов в районе села Каменское. Украинские войска несут серьезные потери, утверждает командир батальона «Шторм Z» с позывным Али, участвующий в боях на данном участке.