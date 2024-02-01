Российские дроны под Херсоном уничтожили ряд объектов ВСУ Беспилотники ВС РФ нанесли 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра на территории Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что в результате противник потерял до отделения пехоты.

Всего за сутки было нанесено более 25 ударов FPV-дронами подразделениями БПЛА ВДВ по объектам ВСУ на правобережье Днепра. В ходе нанесения ударов был уничтожен взводный опорный пункт, два наблюдательных пункта и несколько легковых автомобилей с личным составом ВСУ, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила два танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также пять минометных расчетов на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, российские десантники из состава группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дронов удалось уничтожить три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку.

Также Минобороны показало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». На опубликованных кадрах бойцы подготавливают беспилотник, выходят на позицию и запускают аппарат в небо. При этом военные используют VR-очки, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.