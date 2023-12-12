Российские десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Силы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, используя FPV-дроны и квадрокоптеры, уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие РФ успешно используют дроны для сброса боеприпасов. В этот раз для выполнения задачи хватило трех сбросов.

Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении, — заявили в Минобороны.

В Херсонской области ранее российские войска нанесли удары по военным складам ВСУ. Хранилища с боеприпасами находились в районе населенного пункта Чернобаевка. Цели противника поразила оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ совместно с артиллерийскими подразделениями.

До этого сообщалось, что расчеты таких дронов Западной группировки ВС России на Купянском направлении уничтожили позиции ВСУ. В Минобороны уточнили, что точечным ударом был ликвидирован минометный расчет, уничтожен склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, который находился в заброшенном доме.