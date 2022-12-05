Росприроднадзор назвал возможную причину гибели тюленей в Дагестане Росприроднадзор: причиной гибели тюленей в Дагестане могло стать кислородное голодание

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что признаков загрязнения окружающей среды на данный момент не было выявлено.

Не видим механических повреждений, не видим повреждений от сетей или других рыболовных снастей, поэтому ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием, — сказала Радионова.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. Минприроды региона заявляет, что гибель нерп вызвана природными факторами, их численность стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено. Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил, что биолаборатории США могли стать причиной массовой гибели тюленей. Он призвал рассекретить деятельность американских биолабораторий, которые «рассредоточены едва ли не по всему периметру границ» России.