Роспотребнадзор предупредил о последствиях отказа от самоизоляции в мае

https://static.news.ru/photo/064cc886-8ad8-11ea-920a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое нарушение самоизоляции на майские праздники в Москве может спровоцировать новый всплеск COVID-19 к июню. Об этом заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Мы понимаем, что после нарушения изоляции (на майские праздники) мы будем видеть это (рост заболеваемости) как раз где-то к 1 июня, — цитирует её «Интерфакс».

Андреева призвала потерпеть две предстоящие недели, которые будут самыми важными. Отмечается, что сейчас ежедневный рост заболеваемости коронавирусом в Москве составляет 5–6%. В ведомстве считают это нормальными показателями, без «пиковых» значений, говорящих о неконтролируемом росте.

Как писал NEWS.ru, заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов считает, что майские праздники могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России.