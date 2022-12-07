Рогов: ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ, с которых они обстреливали ЗАЭС

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Доброй Надежде, Ильинке, Марганце и Никополе, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В разговоре с ТАСС он отметил, что с указанных населенных пунктов ВСУ регулярно обстреливали территорию Энергодара, где находится ЗАЭС.

Накрыли позиции противника в Никополе, Марганце на правом берегу Днепра. Также отработали по Ильинке и Доброй Надежде. Это самые близкие к Энергодару населенные пункты, где были накрыты объекты ВСУ. Все эти четыре населенных пункта находятся напротив Запорожской АЭС и Энергодара. Оттуда регулярно обстреливали территорию атомной станции, — заявил Рогов.

Кроме того, он отметил, что на Запорожском направлении российская артиллерия обстреляла подразделения ВСУ в Гуляйполе, Зализничном, Плавнях и Степовом. Рогов отметил эффективность подобных ударов: после них сократилось количество обстрелов войск ВС РФ.

Эта профилактика дает результаты — сокращается число обстрелов российских сил, — добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что в Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы ВГА Николая Волыка. По его словам, нападавшие применили самодельное взрывное устройство. В результате покушения никто не пострадал.