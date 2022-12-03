РИА Новости: ВС России уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Группа самоходных артиллерийских орудий «Акация» ВС РФ уничтожила артиллерийские позиции ВСУ. Российские военные отстрелялись на участке, который относится к Запорожскому направлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского подразделения.

Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена... Сегодня уничтожили вражескую артиллерию, — сообщил офицер.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 2 декабря рассказал об артиллерийском ударе со стороны Вооруженных сил Украины по трансформаторной подстанции города Токмака. Он также заявил, что была пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался, что 2 декабря Вооруженные силы России сорвали атаку украинской армии на Краснолиманском направлении. Он уточнил, что во время операции, в том числе артиллерией, более 100 солдат ВСУ были убиты или ранены.