https://static.news.ru/photo/3b1d2a38-731d-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Республике Башкортостан в течение дня 31 марта будет введён режим полной самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в соцсетях. По его словам, режим вступает в силу 31 марта в 18:00 мск. Решение было принято в соответствии с рекомендацией российского правительства.

Хабиров поблагодарил жителей республики за «ответственное отношение к своему здоровью», а также выразил надежду, что его земляки будут и далее благоразумными.

Это поможет нам избежать тяжелых последствий, — написал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.