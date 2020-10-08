Режим ЧС перестал действовать в Рязанской области

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Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по решению оперштаба режим ЧС в Рязанской области перестал действовать с 08:00 9 октября. Особые меры были введены из-за крупного пожара на военных складах.

По его словам, в настоящее время арсенал не несёт никаких угроз для населения.

Жители близлежащих населённых пунктов возвращаются в места постоянного проживания, — отметил замминистра, возглавляющий оперативный штаб.

Он уточнил, что на сегодняшний день выполнены все задачи — открытое горение и взрывы на складах не фиксируются. Арсенал «абсолютно локализован».

Есть возгорания в лесных массивах на расстоянии 6–8 км, абсолютно не являющиеся последствиями деятельности арсенала. Это естественный пожар, природный, и мы помогаем местным органам власти его локализовать, — уточнил Булгаков.

Замминистра также рассказал, что группы разминирования проверили все населённые пункты в окрестностях до 7 км. Он уточнил, что только на расстоянии 1,5 км от складов были обнаружены шесть элементов, которые не являются взрывоопасными. Все находки задокументированы.

Булгаков добавил, что были проведены проверки газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все они работают в штатном режиме, никаких нарушений не фиксировалось.

Согласно данным Минобороны, с утра 8 октября самолёты Ил-76 Военно-космических сил совершили 12 вылетов к месту происшествия. Вертолёты Ми-8 и Ми-26 также осуществили более 200 сбросов воды. Всего на очаги пожара сброшено свыше 1,4 тысячи тонн воды, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина, пострадавшая в результате пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, находится в тяжёлом состоянии. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести — у мужчины диагностированы ожоги лица. Ещё четверо пострадавших находятся в районных больницах. Их состояние оценивается как средней и лёгкой степени тяжести — медиками диагностированы ожоги и травмы.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.