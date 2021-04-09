Регионы получат более 1,6 млрд рублей на оснащение медучреждений

https://static.news.ru/photo/da35013e-99d4-11eb-9008-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российское правительство предоставило регионам более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений.

Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщили в пресс-службе кабмина.

За счёт федерального финансирования в медучреждения планируется доставить 115 автомобилей скорой помощи, а образовательным организациям предоставить свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.

Для детских школ искусств закупят около 1,5 тысячи новых музыкальных инструментов, для спортшкол — свыше шести тысяч единиц инвентаря и оборудования. Также спортивные учреждения получат 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов.

Как писал NEWS.ru, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил, что российским властям потребуется около 800 млрд рублей, чтобы хотя бы вдвое снизить проблему бедности в стране.