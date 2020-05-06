Регионы не захотели использовать конфискованный спирт для антисептиков

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Российские регионы не поддержали идею использовать конфискованный спирт, хранящийся на складах Росспиртпрома, для производства антисептиков, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По его словам, в Росалкогольрегулировании готовы рассмотреть заявления о выдачи лицензий на подобные работы, однако пока они не поступали.

У нас избыточные мощности по производству спирта. У нас сейчас заводы, которые производят медицинский спирт, имеют мощность 18 млн декалитров в год, а у нас потребность — 2,6 млн декалитров, — отметил он.

Рябухин добавил, что если потребность в спирте и выросла из-за коронавируса то, «максимум в два-три раза», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Рябухин сообщал, что эта мера будет актуальной, если в регионах будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, но сначала изъятый конфискат надо будет денатурировать. Таким образом, алкоголь нельзя будет пить, и можно будет исключить отравления. На складах «Росспиртпрома» сейчас хранится 900 тыс. декалитров конфискованного алкоголя и 23 млн декалитров спирта, которые были изъяты в 2019 году.