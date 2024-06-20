Ребенок ранен при ударе ВСУ по центру Горловки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинская армия нанесла удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике, ранен ребенок, сообщил глава городского округа Иван Приходько. Отмечается, что обстрел велся из артиллерии.

Кроме того, в результате атаки был поврежден газопровод. Приходько также опубликовал кадры последствий обстрела. На одном из фото видно, что снарядами были разбиты стекла в легковой машине.

18 июня в телецентре «Останкино» в Москве состоялась церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку. Рядом с его портретом дежурил почетный караул.

Близкие, родные и коллеги почтили память Кожина розами. В зале можно было заметить множество венков, в том числе и от президента России Владимира Путина. На стене транслировались кадры работы оператора в зоне СВО. Его похоронят в Калязине Тверской области. Мероприятие будет закрыто для представителей СМИ.

О смерти Кожина 13 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Оператор попал в городскую больницу вместе с корреспондентом службы информации НТВ Алексеем Ивлиевым и еще двумя сотрудниками. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов и убийстве.