РБК узнал, кто может занять пост губернатора Кировской области РБК: пост губернатора Кировской области может занять Александр Соколов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Референт кремлёвского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов может занять пост губернатора Кировской области, передаёт РБК со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Перед должностью в правительстве он занимал кресло вице-губернатора Костромской области.

С учётом сложной ситуации внутри региона, коррупционных скандалов, раскола элит местного назначенца не будет, — отметил источник, близкий к администрации президента.

С 2011 по 2017 год Соколов занимал должность заместителя губернатора Костромской области. С 2017 года он стал начальником департамента по обеспечению деятельности Госсовета в администрации президента Российской Федерации.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев покинул свой пост ранее днём. Он попросил президента России Владимира Путина перевести его на работу на федеральном уровне.