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25 июля 2025 в 09:08

Российский город готовится к ЧП из-за разрушения дамбы

В Енисейске ввели режим ЧС из-за разрушения дамбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Енисейске Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного прорыва дамбы на реке Мельничной, сообщила пресс-служба МЧС России по региону. Движение в районе ЧП ограничено, автомобилям приходится ехать в объезд.

В случае обрушения произойдет перекрытие реки Мельничной, — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что разрушение дамбы произошло из-за износа конструкции. Отмечается, что с мая 2025 года в городе действует режим повышенной готовности.

Ранее сильные дожди, прошедшие в Забайкальском крае, подтопили 48 приусадебных участков в четырех населенных пунктах. Отмечается, что под воду частично ушел мост на дороге регионального значения. Также из-за ливней уровень воды в реке Кручине значительно поднялся, что привело к частичному разрушению берегоукрепительного сооружения.

До этого мощный шквалистый ветер с ливнем обрушился на два района Новосибирской области, вызвав массовые отключения электричества. Без света остались жители 24 населенных пунктов. К работам были привлечены 216 аварийных бригад.

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