Разлив топлива из нефтепровода произошёл в Саратовской области

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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. Площадь разлива составляет около 700 кв.м.

Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО "Транснефть — Приволга"<...> в Пугачёвском районе Саратовской области. Площадь разлива — около 700 кв. м, — сообщил ТАСС главк МЧС по региону.

Российское правительство 9 января утвердило правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Кроме того, установлены критерии определения объектов, работающих в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Правила устанавливают и порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов. Срок действия постановления — до 1 января 2027 года.

В конце февраля разлив нефти произошёл на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров, в водоёмы опасные вещества не попали, сообщал NEWS.ru.