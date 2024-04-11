Рассекречены материалы о массовых расстрелах жителей Смоленска в годы ВОВ ФСБ рассекретила материалы о расстрелах жителей Смоленска немецкими карателями

Отряды немецких карателей, присутствовавшие на территории Смоленской области, оккупированной в годы Великой Отечественной войны, осуществляли массовые расстрелы мирных жителей, в том числе, детей и женщин, говорится в архивных документах, рассекреченных ФСБ в рамках проекта «Без срока давности». В материалах говорится, что по малейшему подозрению войска СС забирали целые семьи за город, где их безжалостно убивали.

В 1941 году нашим полком было собрано на окраине Смоленска более 1 тыс. человек местных жителей <...> [Они] были раздеты и разуты, затем расстреляны из автоматического оружия. Среди расстрелянных были женщины и дети, — приводятся в архивных материалах слова немецкого танкиста Карла Шнайдера.

В документах также говорится, что в Смоленском лагере содержали до 30 тысяч военнопленных, которых не кормили. Немецкие каратели поджигали целые деревни, а жителям не давали возможности выйти из горящих домов.

Количество мирных советских жителей, расстрелянных и повешенных «расстрельной командой», в целом припомнить я не в состоянии, так как оно значительно, — сообщал взятый в плен ефрейтор 268-й пехотной дивизии вермахта Ганс Фарбер.