Раскрыты подробности трагедии с погибшей под толщей снега девочкой

Тело девочки, которая задохнулась в сугробе в Красноярском крае, откопала ее мама, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По его словам, к тому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни.

В материале говорится, что младшеклассница копала напротив частного дома снежный тоннель в большом сугробе, но в какой-то момент его своды обрушились, и ее придавило глыбой. Ее мать отправилась на поиски, когда осознала, что дочь уже час не возвращается с прогулки. На улице они увидели прорытый в сугробе лаз, а после откопали тело ребенка.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте трагедии работают криминалисты и следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Краснодаре 10-летняя школьница, которая шла на занятия в школу, провалилась в открытый люк, скрытый под снегом. Происшествие случилось на улице 75-летия Победы. Девочка не заметила опасности и упала в незакрытую шахту. Оказавшись в яме, ребенок заплакал. Его крики услышал прохожий, который позвал на помощь других людей. Вместе они смогли вытащить школьницу.