Раскрыто, какую территорию ДНР контролируют российские войска Пушилин: ВС России заняли более 60% территории ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На сегодняшний день Вооруженные силы России контролируют более 60% территории Донецкой Народной Республики, заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он признал, что несколько крупных городов по-прежнему удерживаются противником. По словам Пушилина, речь идет о Красноармейске, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске и Славянске.

Освобождено более 60% республики, если брать просто в территориальном выражении. Но все равно еще ряд крупных городов остается в оккупации противника. Я говорю про Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск и еще ряд других населенных пунктов поменьше, — заявил глава республики.

Пушилин добавил, что активнее всего российские войска продвигаются на Авдеевском направлении. Кроме того, ВС РФ имеют успехи в районе Часова Яра. Город является одним из ключевых хабов украинской армии. Глава ДНР также отметил, что занимаемая противником территория республики должна быть взята под контроль в рамках конституционных границ республики.

Ранее Пушилин допустил снижение возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет на Украине. По его мнению, такое развитие событий нельзя исключать с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации».