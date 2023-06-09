Расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении Российский командир: расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расчет противотанкового ракетного комплекса российской армии уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) Bradley украинских сил, передает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Вооруженных сил России. По его словам, удар по украинской технике был нанесен в момент атаки на участке линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении.

Вышло две единицы Bradley. Расчет отработал штатно. Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами. Если пехота и была — скорее всего, они все там и остались, — сказал он.

Кроме того, военный заявил, что он и его коллеги подготовлены к уничтожению танков НАТО, таких как Abrams и Leopard, с помощью российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Ранее группировка войск «Восток» отчиталась об уничтожении более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях в зоне спецоперации. На Южно-Донецком направлении, с поддержкой артиллерии и авиации, было уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и много бойцов противника. Также были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата: два типа «Фурия» и два типа «Лелека».

На Запорожском направлении было уничтожено 13 танков, десять БМП (боевых машин пехоты), шесть бронеавтомобилей и много бойцов противника.