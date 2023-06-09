ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях Минобороны: войска на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины

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Вооружённые силы Украины

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях в зоне спецоперации, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки подполковника Олега Чехова. На Южно-Донецком направлении, с поддержкой артиллерии и авиации, было уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и силы противника. Также были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата: два типа «Фурия» и два типа «Лелека».

На Запорожском направлении было уничтожено 13 танков, десять БМП (боевых машин пехоты), шесть бронеавтомобилей и силы противника.

Помимо этого, при контрбатарейной борьбе в районе Степногорска были уничтожены два орудия артиллерии войск Украины, а в районе Каменского — минометный расчет.

Подполковник Чехов отметил мужество и героизм военнослужащих группировки «Восток» в выполнении боевых задач. Особо был упомянут командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады, старший сержант Евгений Посерюгин, который, находясь под огнем противника, успешно выполнил боевую задачу по уничтожению минометного расчета, двух МТЛБ (многоцелевых транспортёров легкобронированных), двух взводных опорных пунктов и гранатометного расчета ВСУ (Вооруженных сил Украины).

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, российские военные нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ.