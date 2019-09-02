https://static.news.ru/photo/00a85f46-cd80-11e9-8e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что работа оценочных комиссий в пострадавших от паводков районах Иркутской области должна быть завершена до 13 сентября.

Мы дали главам муниципалитетов право своим решением, решением межведомственной комиссии дома признавать аварийными. До пятницы следующей недели все мэры должны такие решения вынести, — цитирует ТАСС Мутко.

Как писал News.ru, проектно-сметная документация по созданию новых защитных сооружений в Иркутской области будет разработана в течение шести месяцев, заявил вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко.