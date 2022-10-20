Пытавшегося заживо сжечь мать с детьми приговорили к 9,5 года колонии Пытавшегося заживо сжечь мать с детьми жителя Бурятии приговорили к 9,5 года колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иволгинском районе Бурятии приговорили к 9,5 года колонии строгого режима 37-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство матери и двоих ее детей с особой жестокостью, преступник пытался сжечь их заживо, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, вечером 23 мая 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался войти в дом своей бывшей сожительницы, однако та его не впустила. Увидев, что в помещении находятся также двое детей потерпевшей семи и 15 лет, преступник ломом подпер входную дверь, поджег паклю и бросил ее на диван, в результате чего в доме начался пожар.

Злоумышленник остался во дворе и наблюдал за происходящим. Женщина с детьми из-за металлических решеток на оконных проемах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но он не реагировал, — рассказали в пресс-службе бурятского СКР.

Повезло, что крики женщины услышали отдыхавшие поблизости студенты, которые отогнули решетку на одном из окон, после чего помогли выбраться женщине с детьми. Поджигатель к тому времени успел сбежать с места преступления.

По итогам судебных слушаний, мужчина признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью общеопасным способом и приговорен к 9,5 года колонии строгого режима. С него также взыскали 2,5 млн рублей в счет компенсации вреда.

В Воронежской области суд ранее заключил под стражу мать и дядю двоих несовершеннолетних мальчиков по подозрению в убийстве детей, сообщала пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Подозреваемым предстоит провести в СИЗО два месяца.