Суд арестовал подозреваемых в убийстве детей под Воронежем

В Воронежской области суд заключил под стражу мать и дядю двоих несовершеннолетних мальчиков по подозрению в убийстве детей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Подозреваемым предстоит провести в СИЗО два месяца.

По ходатайству следователей областного подразделения СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года, — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается, что в ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемым обвинение.

Инцидент произошёл накануне в селе Терновка Воронежской области. Тела мальчиков семи и восьми лет с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане. По версии следствия, подозреваемые в убийстве 28-летняя мать детей и её 32-летний брат решили избавиться от мальчиков, когда те стали баловаться.

Женщина и мужчина дали признательные показания. Им предстоит ответить по статье 105 ч. 2 п.п. «а», «в», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух малолетних, совершённое группой лиц», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет или пожизненного заключения.