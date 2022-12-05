Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой от стула

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой от стула, передает «РИА Новости Крым». Отмечается, что пострадавший от полученной черепно-мозговой травмы скончался. Злоумышленника позже задержали. Суд приговорил его к шести годам трем месяцам в колонии строгого режима.

Подсудимый был разнорабочим в одном из жилых домов, поругался со своим знакомым и избил его ножкой деревянного стула. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался. А злоумышленник, не долго думая, ушел спать, — указано в сообщении.

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