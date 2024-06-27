ПВО сбила беспилотник над российским регионом Правительство Тверской области объявило об уничтожении БПЛА над регионом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат уничтожили в Конаковском муниципальном округе, передает пресс-служба правительства Тверской области. По обнародованной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА, — следует из сообщения.

Губернатор региона Игорь Руденя лично контролирует ситуацию, уточнили местные власти. Через час появилась информация, что средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон над областью.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении украинских беспилотников над Смоленской областью. Средства ПВО сбили два дрона самолетного типа. Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что никто в результате неудавшейся атаки ВСУ не пострадал. Инцидент произошел около 04:00 мск.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь передавал о жертвах среди мирного населения в результате обстрела ВСУ Донецка из реактивных систем залпового огня. В ходе атаки погибли три человека, еще девять получили ранения. По его данным, обстрелу подверглись Куйбышевский и Петровский районы города.