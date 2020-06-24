Путин поздравил жителей Чувашии с юбилеем республики

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Порноактриса Lola Taylor (Любовь Бушуева) назвала практику бесплатного предоставления квартир в Екатеринбурге за участие в порно-стримах добрым делом. Как выяснилось на днях, в качестве площадок для съёмок реалити-шоу для взрослых использовалось около десятка жилых помещений в обычных многоквартирных домах.

Вон сколько у нас студентов, которые нуждаются в деньгах. Кому надо предоставить жильё — тоже хорошо. Я уверена, организатор съёмок со всеми договаривался. Взаимовыгодно. Все были счастливы и довольны. У...