Путин поздравил жителей Чувашии с юбилеем республики

Российский президент Владимир Путин обратился к жителям Чувашии, которая празднует свой сотый день рождения.
Глава государства отметил, что за век Чувашия прошла насыщенный событиями путь, а сейчас в ней реализуются масштабные программы в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма, здравоохранения и спорта. Все эти инициативы направлены на повышение качества жизни людей и их благополучие, подчеркнул президент.
Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества. Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родного края, — приводит слова Путина сайт Кремля.
Также президент пожелал жителям республики всего доброго.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Владимир Путин поздравил почётного председателя Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе.