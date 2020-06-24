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Путин поздравил жителей Чувашии с юбилеем республики

10:00, 24 июня 2020 45
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин обратился к жителям Чувашии, которая празднует свой сотый день рождения.

Глава государства отметил, что за век Чувашия прошла насыщенный событиями путь, а сейчас в ней реализуются масштабные программы в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма, здравоохранения и спорта. Все эти инициативы направлены на повышение качества жизни людей и их благополучие, подчеркнул президент.

Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества. Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родного края, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Также президент пожелал жителям республики всего доброго.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Владимир Путин поздравил почётного председателя Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе.

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