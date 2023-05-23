Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском Пушилин приехал в Артемовск, чтобы водрузить флаг ДНР и осмотреть город

Фото: pushilindenis/t.me

Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших после обстрелов административных зданий Артемовска. Он поблагодарил в своем Telegram-канале российские силы за выполнение сложнейшей боевой задачи и призвал двигаться дальше к победе. Пушилин отметил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск.

Российский флаг над Артемовском уже был водружен ранее. Сегодня съездил в освобожденный город, чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики и еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер. <...> Мы видим, что плацдарм [открывается] на Краматорск, до которого рукой подать, плацдарм на Константиновку и плацдарм на Славянск, — написал Пушилин.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он отметил, что военная операция в городе длилась 224 дня.

Позже президент России Владимир Путин поздравил с взятием Артемовска ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.