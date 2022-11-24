Пушилин сообщил о продвижении ВС России на нескольких направлениях

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что успехи есть на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях.

Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении, — сказал Пушилин.

В то же время он отметил, что украинская армия находится достаточно близко к городам республики. По словам Пушилина, под удары Вооруженных сил Украины попадают жители разных населенных пунктов, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой. Врио главы региона указал на то, что меньше обстрелов не становится.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил об успехе Вооруженных сил России в наступательной операции на Угледарском направлении. Он пояснил, что ракетные удары РФ практически перечеркнули железнодорожное сообщение в этом районе, из-за чего украинские военные лишились возможности пополнить запасы снарядов.