Пушилин призвал перевести сотрудников в ДНР на удаленку из-за обстрелов

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Денис Пyшилин

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин призвал местных работодателей перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Этот призыв он сделал на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Поручение, опубликованное на сайте главы региона, обращено как к руководителям местных предприятий и различных учреждений, так и к частным предпринимателям.

Пушилин поручил донести послание до адресатов местным начальникам в органах власти и администраций. Кроме того, политик выложил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о жалобах людей, которых заставляли выходить на работу, несмотря на обстрелы. Также Пушилин подчеркнул, что у ДНР нет правового механизма для перевода всех сотрудников на удаленку в обязательном порядке. Но, по его словам, необходимо, чтобы рекомендации были донесены на всех уровнях.

Ко мне поступала жалоба буквально сегодня по поводу того, что в Петровском районе Донецка отдел образования заставляли выходить на работу, невзирая на обстрелы. Это недопустимо, будем эту ситуацию контролировать и вмешиваться в такие моменты, — сказал Пушилин.

Ранее он рассказывал, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Пушилин добавил, что где-то военные продвигаются на 100–200 метров, а где-то на — 10–20. В настоящее время ожесточенные бои идут за город Артемовск, который находится под контролем украинских военных, заметил политик.

Артемовск является для солдат ВСУ важным транспортным узлом снабжения, а через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.