https://static.news.ru/photo/7002daaa-3c21-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Прокуратура Пермского края начала проверку всех мини-отелей и хостелов в жилых домах после того, как в результате коммунальной аварии в отеле «Карамель» погибли люди.

Сегодня уже первые проверки начались, они будут проходить до 15 февраля. Будет проверяться жилищное законодательство, пожарное законодательство, санитарно-эпидемиологическое, — передаёт слова старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Юлии Гайнановой ТАСС.

Она добавила, что в мероприятиях примут участие Пожнадзор, Роспотребнадзор, ИГЖН (Инспекция государственного жилищного надзора).

В ночь на 20 января в пермском хостеле «Карамель» случилась трагедия, которая унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. Ещё шестеро получили термические ожоги. В помещении прорвало трубу отопления и залило комнаты, где спали постояльцы.

Как ранее писал NEWS.ru, Минздрав Пермского края сообщил, что состояние трёх пострадавших при прорыве трубопровода отопления в мини-отеле «Карамель» остаётся стабильным.