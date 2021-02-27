Протоколы составили на родителей «напавших» на сахалинский магазин детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская заявила, что на родителей детей, переодевшихся в костюмы единорогов и инсценировавших «нападение» на ювелирный магазин, составлены протоколы об административном правонарушении.
Родители одобрили участие в инсценировке детей, согласившихся на роль хулиганов,
Устиновская добавила, что мальчик семи лет и девочка 10 лет были наняты через рекламное агентство. Владелица и сотрудница магазина хотели привлечь внимание к торговой точке в социальных сетях, для чего попросили детей разбить молотком витрину.
Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что проверка инцидента продолжается, правовую оценку получат действия всех участников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что детей в костюмах единорогов, разгромивших витрину ювелирного магазина в Южно-Сахалинске, наняли сами его владельцы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. О ворвавшихся в ювелирный бутик «детях-единорогах» в социальной сети рассказала его хозяйка. Она же заявила о произошедшем в полицию.