Прокуратура и СК проверят строительство дамб в Амурской области

Прокуратура и Следственный комитет проверят компанию ООО «Хабаровскремпроект», отвечающую за строительство дамб в Амурской области, сообщают argumenti.ru. Таких дамб строится три — в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин поручил заняться проверкой прокурору Амурской области вместе со Следственным комитетом и УМВД по итогам совещания. На нём присутствовали также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

ООО «Хабаровскремпроект» должно было к 1 марта откорректировать проектно-сметную документацию, готовую ещё в 2015 году.

Сейчас идёт поиск нового добросовестного подрядчика с выверенными проектными решениями. Потерянное время ещё можно наверстать, — сказал Козлов.

Ранее комитет по конкурентной политике Московской области открыл тендер, чтобы выбрать подрядчика для строительства поликлиники Лобненской центральной городской больницы в Подмосковье. Стоимость оценили в 1,08 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок. В медучреждении предусмотрены посещения до 600 человек в смену.