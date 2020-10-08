Главврач Коммунарки не ждёт дефицита мест в столичных больницах из-за COVID

https://static.news.ru/photo/0d9a1dea-098c-11eb-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицита мест в столичных медицинских учреждениях из-за роста числа заражённых коронавирусом не ожидается, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

При этом он отметил, что в настоящий момент больницы заполнены.

Я думаю, его (дефицита мест в больницах. — NEWS.ru) нет и не будет. Почему? Потому что, ещё раз говорю, в условиях марта город показал, как он способен реагировать, переформатироваться. <...> Москва, мне кажется, и медицинская система, с моей точки зрения изнутри этой системы, на этот вызов очень чётко отреагировала, и то, что сейчас происходит, я уверен, мы готовы к любому пику, — сказал он в интервью RTVi.

Медик отметил, что Москва справилась с вирусом несмотря на слова «хейтеров».

Ранее стало известно, что за последние семь дней в столице России госпитализировано с коронавирусом на 13% больше, чем неделей ранее. Только за минувшие сутки в московские больницы попали свыше тысячи человек, у которых был выявлен COVID-19. Число пациентов, находящихся на ИВЛ, в настоящее время составляет 264. Это на 4% больше, чем сутками ранее.