«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара

Отвергнутый поклонник может быть причастен к пропаже 33-летней краснодарской модели в Москве, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Однако, по его словам, пока основным подозреваемым в деле остается сожитель девушки, но круг лиц для проверки будет значительно расширен.

Краснодарская модель, которую не могут найти в Москве, будет объявлена в розыск как без вести пропавшая. Конечно, основным подозреваемым будет мужчина, который с ней жил, обеспечивал, с которым были скандалы. Также очертят круг знакомых, друзей, товарищей, их наверняка вызовут на допрос. Не исключено, что в деле может быть и краснодарский след. Возможно, у модели были какие-то поклонники, воздыхатели, влюбленные в нее мужчины, которых она отвергла, уехав в Москву, не ответив на их чувства, и эта месть прилетела оттуда, — высказался Игнатов.

Он добавил, что выводы о гибели пропавшей девушки являются преждевременными. По его словам, модель могла просто скрыться от бывшего кавалера-абьюзера.

Говорить о том, что пропавшая в Москве модель погибла или убита, преждевременно. Возможно, она с кем-то скрылась, просто уехала от своего абьюзера. Может быть, она могла видеть в нем угрозу себе и своему новому мужчине, — высказался Игнатов.

Ранее сообщалось, что около двух недель назад в Москве пропала 33-летняя модель. Ее сестры утверждают, что девушка всегда была на связи и буквально «не выпускала телефон из рук», но внезапно исчезла. Знакомый девушки в Москве подтвердил, что по месту проживания ее нет.