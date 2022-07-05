Приграничные села Курской области вновь подверглись обстрелу Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстрелах приграничных населённых пунктов региона

Фото: gubernator46/vk.com

Курская область

Деревня Марково и поселок Теткино Курской области вновь стали целями артиллерийских ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В Telegram-канале он выложил фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела, и пообещал предоставить подробности позже.

Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино, — написал глава региона.

3 июля Старовойт сообщил, что ВСУ провели обстрел расположенного у границы с Украиной поселка Теткино. Он опубликовал снимки с разбитыми окнами жилых домов, продырявленными кровлями и заборами. Старовойт уточнил, что в результате действий украинской армии никто не пострадал, и добавил, что российские военные подавили атаку неприятеля ответным огнем.

Еще несколько домов в Теткино получили повреждения в результате атаки украинских сил 1 июля. Глава региона тогда заявил, что обошлось без жертв.