Президент Татарстана объявил 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/4bf0b474-35ff-11eb-a71b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря нерабочим днём в республике.

Он подписал распоряжение, согласно которому выходной день переносится с 26 декабря на 31-ое. Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике, а также чтобы дать возможность жителям подготовиться к празднованию Нового года и «провести бесценное время с семьёй», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Распоряжение распространяется на лиц, замещающих госдолжности Татарстана, а также тех, кто замещает в исполнительных органах госвласти должности государственной гражданской службы и иные должности. Муниципалитетам и госорганам, которые не относятся к исполнительной власти, а также другим организациям президент рекомендовал принять аналогичный рабочий график.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Леонов предложил принять законопроект ЛДПР и сделать 31 декабря постоянным выходным днём. Он отметил, что эту инициативу поддерживают 85% россиян. В Кремле заявили, что 31 декабря в 2020 году является рабочим и оставили вопрос об объявлении его выходным на усмотрение местных властей. В настоящее время последний день года объявили нерабочим в Крыму, Белгородской, Владимирской и Курской областях.