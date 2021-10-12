Правозащитник назвал плюсы и минусы фуд-траков в Санкт-Петербурге

Официальное разрешение на работу передвижных магазинов в Санкт-Петербурге и расширение их ассортимента призвано стабилизировать розничные цены в регионе. Однако проверять работу таких фуд-траков будет некому, считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. Его слова приводят «Невские Новости».

В целом это положительная новость, потому что цены будут стабильные, их рост замедлится, а конкуренция возрастёт. Но, опять же, надо быть бдительным и смотреть, чтобы с понижением цен потребитель не столкнулся с товарами пониженного качества или представляющими опасность для здоровья. Сейчас безопасность потребителя в руках потребителя. Если жалоб граждан не будет, то и проверок не будет. Мы призываем петербуржцев не проходить мимо нарушений и реагировать на них, сообщая в органы Роспотребнадзора, — предостерёг Вишневецкий.

Он обозначил тот факт, что магазины на колёсах относятся к малому бизнесу, а значит, до конца года проверять их никто не будет. Это может привести к тому, что предприниматели начнут пренебрегать установленными требованиями, снижая качество продаваемой продукции. Однако соответствующие ведомства всё же будут проверять фуд-траки, но только если на них пожаловались потребители, добавил Вишневецкий.

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