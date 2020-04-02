Правительство Липецкой области начало собирать деньги на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/51950a06-74df-11ea-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artem Svetlov/flickr.com

В Липецкой области местная администрация обратилась за финансовой помощью к региональным предприятиям и организациям. Деньги с компаний власти попросили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Администрация призвала перечислять средства на счёт липецкого Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства. Они пойдут на помощь жителям и предприятиям области, которые наиболее пострадали от распространения COVID-19. Также власти используют полученные деньги для ликвидации последствий эпидемии, сообщается на сайте администрации.

На данный момент в Липецкой области зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. Трое пациентов уже выздоровели.

Всего в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 230 человек были выписаны из больниц, часть заболевших лечится дома. Скончались 30 человек. В столице число заболевших составляет 2475, выписаны 140 человек, 19 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, 2 апреля власти Челябинской области приняли решение о закрытии въезда в регион автомобилям из других регионов из-за коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.