Правительство Липецкой области начало собирать деньги на борьбу с COVID-19

В Липецкой области местная администрация обратилась за финансовой помощью к региональным предприятиям и организациям. Деньги с компаний власти попросили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Администрация призвала перечислять средства на счёт липецкого Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства. Они пойдут на помощь жителям и предприятиям области, которые наиболее пострадали от распространения COVID-19. Также власти используют полученные деньги для ликвидации последствий эпидемии, сообщается на сайте администрации.
На данный момент в Липецкой области зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. Трое пациентов уже выздоровели.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 230 человек были выписаны из больниц, часть заболевших лечится дома. Скончались 30 человек. В столице число заболевших составляет 2475, выписаны 140 человек, 19 скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, 2 апреля власти Челябинской области приняли решение о закрытии въезда в регион автомобилям из других регионов из-за коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен