Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за ЧП на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он указал, что спецкомиссия оценивает нанесенный домам ущерб, чтобы как можно скорее приступить к выплатам компенсаций за частичную или полную потерю жилья. По словам чиновника, сумма в 11,5 млрд рублей может быть далеко не окончательной.
Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершен. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной, — сказал Алексеенко.