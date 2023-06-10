Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за ЧП на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он указал, что спецкомиссия оценивает нанесенный домам ущерб, чтобы как можно скорее приступить к выплатам компенсаций за частичную или полную потерю жилья. По словам чиновника, сумма в 11,5 млрд рублей может быть далеко не окончательной.