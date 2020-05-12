Правительство Чукотки продлило режим полной самоизоляции до конца мая

https://static.news.ru/photo/4effec7a-944c-11ea-b39b-fa163e074e61_660.jpg г.Билибино Фото: romankopin/instagram.com

Режим полной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса на территории Чукотки продлили до 31 мая. Одной из составляющих этого режима является обязательное тестирование на COVID-19 все пребывающих в регион людей, сообщил на своей официальной странице губернатор округа Роман Копин.

По его словам, в настоящее время санитарные врачи Чукотки не рекомендуют резко сокращать или же усиливать меры профилактики заболевания. Однако, подчеркнул губернатор, в скором времени начнётся сезон строек, навигация и смена вахт.

Считаю необходимым сохранить действие текущих мер до 31 мая, развернуть дополнительные инфекционные койки для заражённых в каждом районе, проводить 100-процентное тестирование всех прибывающих в регион и сохранить обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех прилетевших на Чукотку, — написал Копин в Instagram.

Губернатор Чукотки также подчеркнул, что на территории округа в настоящее время разрешена работа в сфере услуг и торговли при условии соблюдения всех санитарных норм.

На сегодняшний день на Чукотке 31 человек заболел коронавирусом, из них 13 пациентов уже выздоровели, скончавшихся нет.

По последним данным, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. Хуже ситуация с ростом заболевших только в США, где выявлено 1 347 936 случаев коронавируса и зарегистрировано 80 684 смерти от него. В России показатель летальных исходов гораздо ниже — 2009.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране заявил о завершении периода нерабочих дней и ослаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.