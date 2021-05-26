Праймериз единороссов: старты и фальстарты

Итак, дан старт праймериз кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму. Первые выводы, что автоматически уже можно сделать, звучат достаточно оптимистически: партия реально готова к обновлению своей фракции в парламенте. Откликается на общественный запрос на новые лица. По официальным данным, из 336 действующих депутатов Госдумы от партии власти на предварительные испытания решились только 228. Иными словами, уже треть депутатского партийного корпуса будет обновлена. А ведь при правильной организации голосования возможно и дальнейшее выбывание думских «сверхсрочников», многие из которых уже заработали ударную пенсию, назначаемую при отбытии сразу двух депутатских сроков.

Впрочем, специфика такой кампании, как праймериз, заключается еще и в том, что дебаты привлекают внимание просвещенной публики к зачастую не слишком афишируемым фактам биографии некоторых претендентов на депутатство. И первые реальные или мнимые разоблачения потенциальных кандидатов уже начинают наполнять интернет. Что, однако, может стать и дополнительным средством подогрева интереса к разворачивающимся дебатам.

Впрочем, не исключены и чисто технические проблемы организации самого процесса. Первый же день праймериз ознаменовался целенаправленными атаками на сайт pg.er.ru, который благополучно рухнул. С одной стороны, это, без сомнения, техническая недоработка. Но, с другой, признак того, что против единороссов реально ведут работу, опасаясь выигрышных последствий их уникального опыта предварительной презентации кандидатов.

pg.er.ru/

Известно, что проблемой праймериз может стать крайне невысокая явка желающих, высказать своё отношение к предварительным кандидатам. И тут уж важно для местных и партийных начальников не усугублять ситуацию неловкими заявлениями и действиями. Между тем, по имеющейся информации, глава такого сложного для единороссов региона, как Приморский край, Олег Кожемяко заявил, что победители праймериз согласованы с президентской администрацией. Можно ли после таких слов поднять интерес к мероприятию, которое, если верить таким сообщениям, превращается в пустую формальность.

В этой связи, конечно, политический пейзаж оживляет намерение нескольких губернаторов также принять участие в праймериз, которые в некотором смысле превращаются и в средство измерения местного рейтинга доверия к региональному начальнику. Однако участие в питерских праймериз многолетнего спикера ЗакСа северной столицы Вячеслава Макарова стало самой настоящей сенсацией. Его фигура явно не устраивает действующего губернатора Александра Беглова и руководство партии власти решило реально переместить его на парламентскую скамью.

Вячеслав Макаров Zamir Usmanov/Global Look Press

Известно, что итоги окончательно будут подведены в ходе второго этапа партийного съезда — 19 июня. Причём, помимо утверждения списков кандидатов, многие аналитики опять ждут смещения с поста официального лидера партии Дмитрия Медведева, который, к слову, так и не получил партбилет. Понятно, что для Дмитрия Анатольевича эта позиция — главный политический ресурс, сохраняющий его высокие шансы на успешное продолжение политической карьеры.

А потому нельзя исключить, что такие вбросы — часть стратегии стимулирования интереса к деятельности партии власти перед стартом уже самих выборов.