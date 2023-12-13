Пожарные спасли из огня ребенка и взрослых, погибли две домашние собаки На Вологодчине сотрудники МЧС спасли шесть взрослых и одного ребенка при пожаре

Фото: МЧС РФ

Возгорание произошло в многоквартирном деревянном доме Вологодской области, огонь быстро распространялся по строению, сообщили в МЧС России. Жильцы и их домашние питомцы на втором этаже оказались заблокированы пламенем и густым дымом. Погибли две собаки.

Огнеборцы МЧС России по трехколенным лестницам эвакуировали семь человек, из них один ребенок. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. В одной из квартир находилась женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться: ее спустили и передали медикам, — говорится в сообщении.

Помимо людей, в здании было около десятка домашних животных — кошек и собак. Огонь тушили более трех десятков спасателей, было задействовано 10 единиц спецтехники.

13 декабря стало известно, что на территории конного центра на улице Лосиноостровской в Москве сгорело нежилое одноэтажное здание и погибли восемь лошадей. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пять животных удалось спасти, отметили в МЧС. По одной из версий, причина пожара — неисправный обогреватель.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожарным удалось потушить его в течение получаса. В борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники. По данным СМИ, пожар произошел из-за того, что находившиеся в квартире люди оставили работающей электроплиту и уснули. По словам соседей, погибшие часто злоупотребляли алкоголем.