Появилось видео задержания вербовщика в террористы ФСБ уличила саратовца в вербовке в украинскую террористическую организацию

Фото: УФСБ России по Саратовской оласти

В Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, занимавшегося вербовкой в украинскую террористическую организацию, сообщили Lenta.ru в пресс-службе регионального управления ведомства. Задержание подозреваемого попало на оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники спецслужбы, которые задерживают мужчину и надевают на него наручники. При этом показана изъятая у подозреваемого форма с украинским флагом. По данным ФСБ, с октября 2022 года по июль 2023-го он склонял гражданина России к участию в противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что на Сахалине суд приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы. Мужчина помогал в подготовке к совершению преступлений террористической направленности. Согласно информации ФСБ, он исповедовал радикальный ислам и общался в интернете с членом международной террористической организации, а затем решил вступить в эту структуру. Мужчина регулярно перечислял деньги на нужды боевиков и оказывал им различную помощь в подготовке преступлений.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.