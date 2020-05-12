Появилось видео задержания готовившего теракт в Тверской области

https://static.news.ru/photo/ac41a20a-9449-11ea-bf31-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Видео задержания сотрудниками ФСБ мужчины, готовившего теракт в городе Кимры Тверской области, появилось в Сети. Запись публикует РЕН ТВ.

Как сообщалось ранее, задержанному 19 лет. Молодой человек причастен к подготовке поджогов зданий органов власти, вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

У юноши были изъяты переделанный под боевой травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, холодное оружие, средства связи. Кроме того, отметили в ЦОС, «изъяты дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», писал NEWS.ru.