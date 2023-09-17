Появилось видео подрыва американской БМП Bradley в зоне СВО «Иди и смотри»: момент подрыва БМП Bradley в зоне СВО попал на видео

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

M2 Bradley

Вооруженные силы России уничтожили бронемашину M2 Bradley американского производства в зоне проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». На опубликованной каналом видеозаписи продемонстрирован момент поражения БМП.

Авторы канала не уточнили, где именно было снято видео. Судя по кадрам, бой проходил на руинах неназванного населенного пункта. Бронемашина противника находилась на открытой местности, когда по ней был нанесен удар. Первый снаряд разорвался рядом, а второй попал в цель. Когда рассеялся дым, стало заметно охватившее технику пламя.

Ранее в отчете Министерстве обороны России сообщалось, что подразделения ВС РФ поразили в зоне проведения спецоперации БМП M2 Bradley, а также немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. На Купянском направлении ударами авиации и артиллерийских подразделений ВС РФ была поражена живая сила и техника на позициях 32-й и 115-й механизированных, а также 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ. Противник дислоцировался у населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 47-й механизированной бригады ВСУ.