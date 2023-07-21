Опубликовано видео ожесточенных боев у Белогоровки «РВ»: российские артиллеристы поразили позиции ВСУ у Белогоровки в ЛНР

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли серию артиллерийских ударов по расположениям Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки на западе ЛНР, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». ВС РФ активно применяли гаубицы и реактивные системы залпового огня. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

На кадрах можно увидеть момент уничтожения позиций противника, который окопался в лесополосе. Огонь по расположениям ВСУ вели артиллеристы 7-й бригады ВС РФ.

Военкор Александр Сладков ранее сообщил, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке между населенными пунктами Васильевка и Липовое вблизи Соледара. По словам журналиста, украинские военные боятся наступления ВС РФ. Противник несет потери из-за работы российской артиллерии.

При этом ВСУ осуществляют атаки малыми группами по 20 человек при поддержке до пяти единиц военной техники. Они также активно применяют беспилотники, что позволяет сделать вывод об имеющемся запасе боеприпасов и готовности атаковать объекты Вооруженных сил России, отметил Сладков.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что командование ВСУ запретило подчиненным передавать данные о гибели солдат во время атак в районе Артемовска. Это одна из мер, призванная скрыть огромные потери украинских войск на севере Донецкой Народной Республики.