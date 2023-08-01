Появились жуткие кадры поножовщины мигрантов в Подмосковье Мигранты устроили массовую драку на проезжей части в Чехове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка произошла минувшей ночью на одной из улиц в северной части Чехова Московской области, сообщает местный Telegram-канал «Чехов. Палата №6». Как утверждается, потасовку устроили мигранты, двое из них были убиты. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

По информации канала, инцидент произошел в микрорайоне Губернский. Судя по кадрам с места событий, несколько мужчин с холодным оружием устроили драку прямо на проезжей части. Как утверждает Telegram-канал «МК: срочные новости», причиной столкновения стал конфликт, произошедший ранее в кафе.

На данный момент следователи установили личность одного из убитых. Им оказался 28-летний выходец из Таджикистана. Вторая жертва пока не опознана. Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве.

Ранее также сообщалось о массовой драке мигрантов в Новой Москве. В столкновении участвовало не менее 20 человек. Тогда по факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Как выяснилось, вблизи места происшествия находится большое количество нелегальных общежитий.

До этого в Барнауле произошла драка мигрантов со скинхедами. Тогда в ходе потасовки 17-летний подросток получил черепно-мозговую травму.